Папа Римский обратился к политикам ЕС

Единство стран ЕС заключается не в том, чтобы противопоставлять себя другим державам. Это единство — дар для всего человечества. Об этом папа римский Лев XIV заявил в Мадриде, куда прибыл с официальным визитом, сообщает РИА Новости.

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В субботу тысячи людей встречали религиозного деятеля на улицах Мадрида. Горожане стояли за ограждениями и кричали: «Да здравствует папа!» Затем Лев XIV посетил королевский дворец, где выступил с речью.

Понтифик призвал людей к миру и сказал, что «оружие и стены не дают настоящую безопасность». Она рождается тогда, когда люди идут вперед вместе и помогают друг другу.

«Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», — сказал глава католиков.

Он привел в пример историю Пиренейского полуострова. По его словам, здесь был не только конфликт религий, но и попытки диалога между христианами, мусульманами и иудеями.

В рамках визита религиозный деятель также посетит столицу Каталонии и Канарские острова.

Правительство Испании рекомендовало работодателям перевести сотрудников на удаленную работу на время визита 6-12 июня.