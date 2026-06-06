Новый кабинет министров Венгрии, сформированный после победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля, приступил к коренному реформированию государственных средств массовой информации. Премьер-министр Петер Мадьяр анонсировал внесение в парламент законопроекта, который должен полностью изменить принципы работы подконтрольных государству газет, телеканалов и интернет-порталов. Документ, как ожидается, будет представлен на рассмотрение законодателей уже на следующей неделе, а его главной целью провозглашено обеспечение граждан Венгрии правдивой, сбалансированной и объективной информацией.

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В своем заявлении, опубликованном на странице в социальной сети, Петер Мадьяр подчеркнул, что речь идет именно о полной трансформации системы государственных СМИ, которая существовала в предыдущие годы. Ключевой формулой реформы премьер назвал принцип: «Новости священны, мнение свободно». Это означает четкое разделение между фактологическим контентом, который не подлежит искажению в угоду политической конъюнктуре, и аналитическими материалами или комментариями, где допустима плюралистическая точка зрения. По замыслу нового руководства страны, именно отсутствие этого разделения при прошлой власти привело к тому, что финансируемые из бюджета медиа превратились в инструмент пропаганды.

Министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр, комментируя предстоящие изменения, добавил важную деталь: реформа предусматривает широкое проведение общественных консультаций. Гражданам страны будет предложено высказать свое собственное мнение о том, какими должны быть задачи и сам характер работы государственных СМИ. Венгерские власти намерены таким образом легитимизировать новый подход к медиа, сделав его отражением запроса общества, уставшего от однобокой подачи новостей.

Напомним, что партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром пришла к власти на волне обещаний разорвать с практиками предыдущего правительства Виктора Орбана. В последние годы, когда кабинет министров возглавлял Орбан, подконтрольные ему медиаресурсы подавали материалы о деятельности правительства исключительно в позитивном или, в лучшем случае, нейтральном ключе. При этом любая информация об оппозиционных силах, и особенно о партии «Тиса», подавалась в критическом, а чаще всего в откровенно негативном и уничижительном тоне, лишая избирателей возможности услышать альтернативную точку зрения. Новое правительство заявляет, что одной из его главных целей является именно ликвидация государственной пропаганды и прекращение использования народных денег для информационных войн против политических конкурентов. Предложенный законопроект призван поставить заслон этой практике и гарантировать, что государственные СМИ будут служить обществу, а не конкретному правительству.