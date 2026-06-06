Зампредседателя КНР прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Самолет с вице-председателем КНР Хань Чжэном на борту совершил посадку 6 июня в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

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Высокого китайского гостя, который прибыл с рабочим визитом в РБ, встречали первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, первый заместитель главы МИД Сергей Лукашевич и глава дипмиссии Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань.

Судя по программе визита, уточняет агентство, Хань Чжэн возложит цветы к монументу Победы, чтобы почтить память погибших в годы ВОВ. Запланировано также участие высокого гостя в открытии белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы "Экспорт белорусских товаров в Китай" на полях международной специализированной выставки "Белагро-2026", а также посещение ряда знаковых культурных объектов.