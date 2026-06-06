Трамп неожиданно заявил о возобновлении дружбы с известным бизнесменом

Президент США Дональд Трамп вновь назвал миллиардера Илона Маска своим другом, публично подтвердив, что конфликт, разгоревшийся между ними летом 2025 года, остался в прошлом. О примирении двух влиятельных фигур американский лидер сообщил в ходе мероприятия, посвященного вопросам сельского хозяйства, трансляцию которого вел телеканал Fox News. Это заявление стало первым столь откровенным признаком восстановления отношений после череды публичных взаимных обид и политических разногласий.

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По словам Трампа, у Маска был «неудачный момент», но в настоящее время они полностью возобновили дружеские связи. Президент подчеркнул, что по-прежнему высоко ценит интеллект предпринимателя, охарактеризовав его как гения на 80 процентов, добавив, что оставшиеся 20 процентов приходятся на небольшие, несущественные неудачи.

«Но я люблю электромобили», — вновь заявил Трамп, дав понять, что его личные симпатии к продукции Tesla и инновациям Маска перевешивают прежние противоречия.

Напомним, что конфликт между двумя бывшими соратниками вспыхнул летом 2025 года после того, как Илон Маск неожиданно покинул Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE), где он занимался оптимизацией федеральных расходов. Причиной разрыва послужила резкая критика Маском проекта государственного бюджета США, что вызвало гнев президента. В ответ Трамп публично пригрозил лишить компании бизнесмена всех государственных контрактов, что нанесло бы сокрушительный удар по SpaceX, которая активно сотрудничает с Пентагоном и NASA. В тот момент казалось, что их союз разрушен навсегда.

Первым признаком оттепели стала их совместная встреча в сентябре 2025 года на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Хотя тогда стороны не делали громких заявлений, сам факт присутствия обоих на одном мероприятии и их короткий разговор вызвали слухи о примирении. Позднее, в декабре, СМИ зафиксировали, что Илон Маск возобновил финансирование избирательных кампаний республиканцев, что стало весомым финансовым вкладом в предвыборную инфраструктуру партии и косвенным жестом поддержки в адрес Трампа. Теперь, спустя почти год после ссоры, президент официально объявил о восстановлении дружбы.