Слова президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о санкциях говорят о провале Евросоюза, написал в соцсети X американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.

Как напомнил журналист, Путин сказал: «Они думали, что смогут навредить нам, но это у них не получилось».

«Он имел в виду ЕС, - продолжил Санчес. - И факты явно подтверждают его слова».

Непрекращающиеся волны санкций, по его мнению, лишь обрушили экономики европейских стран, в то время как Россия переориентировалась на КНР и страны Глобального Юга.

Накануне президент РФ заявил, что санкции больше вредят тем, кто их вводит. По оценке главы государства, ущерб еврозоне можно оценить в 1,5-2,5 триллиона евро.