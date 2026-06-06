Кнайсль неожиданно высказалась о готовности Трампа вновь атаковать Иран

США фактически находятся в состоянии вооруженного конфликта с Ираном с 1979 года, когда в ближневосточном государстве произошла исламская революция. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В частности, эксперт ответила на вопрос о том, могут ли США вновь атаковать Иран. В ответ Кнайсль напомнила, что две страны уже почти 50 лет находятся в состоянии конфликта.

Это все идет с 1979 года, просто с разными этапами. Между Вашингтоном и Тегераном была война, дипломатических отношений не было. Небольшое размораживание этой военной ситуации произошло в период с ноября 2013-го по 2015 год в ходе переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы — прим. «Ленты.ру»). ​​Но после этого мы стали свидетелями еще двух атак Соединенных Штатов против Ирана

Кнайсль также указала, что конфликт между США и Исламской Республикой продолжается. При этом она подчеркнула, что говорить об угрозе начала боевых действий между странами преждевременно.

27 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке. Он пообещал, что Москва будет делать все, что отвечает интересам Тегерана для того, чтобы мир был достигнут как можно быстрее.