Стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США

Американское посольство в Ереване начиная с 1995 года курировало профессиональную деятельность нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна, когда тот работал журналистом, а также спонсировало выпуск его газеты. Об этом заявил экс-глава оборонного ведомства Армении Аршак Карапетян на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опираясь на данные дипломатической переписки.

На своей странице Карапетян обнародовал письма, в которых фигурирует фамилия Пашиняна и описываются трудности взаимодействия с ним в качестве ценного «актива» для американских разведывательных структур.

«Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу... В 1997-1998 годах посольство оказало Николу Пашиняну материальную поддержку при создании им газеты «Орагир», которую посольство периодически использовало как одну из медиа-площадок», — отмечается в обнародованных Карапетяном документах.

В конце мая президент США поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна в преддверии парламентских выборов. Американский лидер назвал главу армянского правительства своим «большим другом». По его словам, в скором времени США и Армения вместе начнут движение по пути к международному миру и процветанию.