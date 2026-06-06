Зеленский высказался об атаке на Санкт-Петербург

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал атаку на Санкт-Петербург ответом на отказ завершить конфликт на Украине. Пост с высказыванием он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что хочет завершить конфликт, но руководство России «намерено продолжать воевать». Он подтвердил массированные атаки на Кронштадт. Кроме того, Зеленский упомянул в своей публикации атаку беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.

За работу он поблагодарил военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины).

«Любые проявления несправедливости в отношении Украины получат справедливый ответ», — пригрозил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться и завершить конфликт. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США.