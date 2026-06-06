Экс-министр обороны Армении рассказал о страхе рядовых граждан страны

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян в интервью RT заявил, что в стране сильное политическое давление чувствует не только оппозиция, но и рядовые граждане.

«У нас, к сожалению, очень сильное политическое давление не только на оппозицию, но и на рядового гражданина. Он боится, просто боится», — цитирует его Telegram-канал RT.

Ранее Карапетян заявил, что в настоящий момент в стране вся власть сосредоточена в руках одного человека — армянского премьер-министра Никола Пашиняна.