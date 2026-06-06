Евросоюз в целом — фейк, Брюссель пыжится, пытается доказать свою значимость, но европейцы не поддерживают его, заявил на ПМЭФ бизнесмен Эррол Маск, отец техномагната Илона Маска. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломаты входящих в ЕС стран неоднократно заверяли ее в том, что не поддерживают резкие, бескомпромиссные высказывания о России главы евродипломатии Каи Каллас.

По ее мнению, слова чиновницы, несогласованные со столицами ЕС, говорят о беспринципности главы ведомства, «непрофессионализме, основанном на глупости».

«Европейский союз никого не представляет. Они — фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», — разъяснил Маск-старший.

По его словам, население европейских государств не поддерживает ни национальные правительства, ни блок.

Ранее Илон Маск сообщил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу» и призвал упразднить организацию.