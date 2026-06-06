Острый дефицит политической воли привел к деградации социальных институтов Рима, сделав почти две трети национальной экономики критически уязвимыми перед внешними шоками, заявил на ПМЭФ бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

Главным недостатком действующего правительства Рима стала неспособность принимать стратегические решения. Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи высказал свое мнение на полях Петербургского международного экономического форума.

«Главной проблемой является недостаток лидерства. Нет промышленного плана, нет смелости встать на защиту своих граждан, и поэтому люди в правительстве бездействуют или делают мало», – заявил политик.

Эксперт отметил рекордную продолжительность полномочий премьер-министра Джорджи Мелони, объяснив это осознанным отказом от активных действий ради сохранения власти. Подобное поведение он охарактеризовал как плавание на судне без капитана. Среди других системных проблем государства бывший чиновник выделил низкие заработные платы, наплыв мигрантов и падение конкурентоспособности, передает РИА «Новости».

Экономика страны чрезмерно зависит от внешних факторов: 33% объема связано с экспортом, а около 30% – с импортом. Кроме того, серьезной критике подверглось состояние национальных систем образования и здравоохранения, а также средств массовой информации. В заключение спикер предложил применить к государству компьютерную команду перезагрузки для выхода из системного кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала бюрократию Евросоюза.

Глава итальянского правительства направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой о финансовых послаблениях.

В марте политик призвала министра туризма покинуть свой пост ради спасения репутации кабинета министров.