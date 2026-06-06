На Западе объяснили обвинения фон дер Ляйен в адрес России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен агрессивными высказываниями в адрес России хочет скрыть свои провалы.
Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х, комментируя обвинения в адрес Москвы во взрыве БПЛА в румынском порту Констанца.
Политик напомнил, что Евросоюз открыто финансирует Украину, поставляя ей оружие, которое в итоге используется для нападения на страны политического объединения.
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В румынском порту Констанца взорвался морской беспилотник. В минобороны страны сообщили, что дрон относится к типу используемых в боях на Украине, при этом напрямую его принадлежность не называется.
По данным СМИ и экспертов, это может быть безэкипажный катер ВСУ MAGURA. Об украинском происхождении беспилотника заявили в посольстве РФ в Бухаресте. При этом президент Румынии и глава Еврокомиссии назвали произошедшее «прямым следствием» действий России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».