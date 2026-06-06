Лукашенко готов возобновить равноправный диалог со Швецией

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, направил поздравительное послание народу Швеции по случаю их национального праздника. В обращении глава государства выразил готовность Минска к налаживанию равноправного и взаимно уважительного сотрудничества со Стокгольмом, что необходимо для укрепления безопасности в регионе и развития обеих стран.

Белорусский лидер отметил ряд черт, объединяющих народы двух государств: любовь к миру, трудолюбие, терпимость и уважение к соседям. Однако он подчеркнул, что нынешнее состояние двусторонних отношений не позволяет в полной мере реализовать этот потенциал из-за искусственных барьеров, созданных отдельными политиками.

В завершение послания президент пожелал шведскому народу мира и благополучия.