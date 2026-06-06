На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) глава комитета по вопросам диаспоры в парламенте Сербии Драган Станович заявил, что для большинства сербского населения и части депутатов БРИКС представляет собой реальную альтернативу интеграции с Европейским союзом. Об этом пишет «Лента.ру».

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По словам парламентария, в то время как официальные власти декларируют евроинтеграцию как единственный путь, он и его единомышленники видят будущее страны в другом векторе. В связи с этим в Скупщине была учреждена первая в Европе парламентская группа по сотрудничеству со странами БРИКС.

Стапанович также дал резкую оценку Европейскому союзу, назвав его «союзом фашистов», который втягивает государства в военные конфликты ради собственных интересов, а не ради экономического благополучия.

В противовес этому, как подчеркнул депутат, БРИКС строится на принципах равноправного партнёрства. Таким образом, по его мнению, эти два объединения представляют собой «совершенно разные мировоззрения», которые определят будущее мира.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что российская экономика успешно справляется с внешним давлением.