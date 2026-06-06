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На руке Трампа снова заметили синяк

Lenta.ru

Фотография синяка на правой руке президента США Дональда Трампа, сделанная во время его выступления перед журналистами в Висконсине, распространилась в социальных сетях и вызвала опасения по поводу здоровья главы Белого дома.

На руке Трампа снова заметили синяк
© Лента.Ru

Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на журналиста Аарона Рупара.

«Хотя тыльная сторона ладони обычно имеет измененный цвет, на снимке видно красновато-синеватый и даже более темный оттенок, с выступающими венами и морщинами на кончиках каждого из утолщенных, выпуклых пальцев», — говорится в материале.

Рупар, опубликовавший снимок, предположил, что дело не в аспирине и большом количестве рукопожатий, которыми Белый дом объясняет ситуацию.

Позже Рупар опубликовал еще одну фотографию руки Трампа, сделанную во время его разговора с журналистами на борту самолета Air Force One. На этом снимке рука выглядит сильно опухшей.

Ранее журналисты CNN задались вопросом о здоровье Дональда Трампа из-за синяков на его руках.