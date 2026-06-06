Украина отказалась пускать россиян в страну после завершения СВО
После завершения конфликта к гражданам России будут применяться ограничительные процедуры при въезде на Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, чьи слова приводит УНИАН.
К гражданам России «будут применены особые ограничительные процедуры, и сейчас они применяются в отношении посещения Украины», сообщил министр.
До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран-членов Евросоюза договорились к саммиту в июне подготовить запрет на въезд в объединение для российских военных, участвующих в СВО.
Еще в начале 2026 года Каллас заявила, что ЕС работает над мерами для недопуска в Шенгенскую зону бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Инициаторы данной меры, включая Эстонию и Литву, заявили, что такие люди представляют угрозу безопасности Европы.