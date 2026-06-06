Вице-президент США Джей Ди Вэнс возложил вину за гибель Генри Новака на «вторжение мигрантов» в Европу. По его словам, трагедия стала следствием «политики самоненависти» европейских элит. Вэнс заявил, что молодой человек был бы жив, если бы не текущая миграционная политика, - пишет Indepedent.

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18-летний Генри Новак был убит после ложного обвинения в расистском нападении. По данным следствия, нападавший, Викрам Дигва, нанёс ему смертельный удар церемониальным ножом. Полиция надела наручники на умирающего Новака, проигнорировав его просьбы о помощи, так как поверила словам его убийцы.

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Викрам Дигва получил пожизненный срок с правом на помилование не ранее чем через 21 год. Независимая служба по рассмотрению жалоб на полицию начала проверку действий сотрудников, которые задержали жертву. Семья погибшего сейчас переживает тяжёлую утрату.

Даунинг-стрит резко осудила заявления американского политика. Представитель правительства призвал уважать горе семьи Новак, которая не хочет, чтобы эта трагедия использовалась для разжигания вражды. Власти подчеркнули, что политика страны должна объединять людей даже в самые тяжёлые времена.