Стало известно, как сильно сократится население Украины в ближайшие годы

Население Украины к началу 2050-х годов с большой вероятностью сократится до 20–24 миллионов человек. Такой прогноз в статье для РИА Новости привел доктор философских наук, заведующий лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергей Сущий. По его расчетам, с начала 2022 года к началу 2027 года численность жителей страны уменьшится почти на треть — с 37,6 до 25,7 миллиона человек.

Естественные потери населения за 2027–2052 годы, по оценке социолога, составят 5,2–7,1 миллиона человек.

«У современной Украины практически отсутствуют возможности для ощутимого замедления депопуляционного тренда, не говоря уже о его остановке... будет предельно сложно удержаться даже на уровне 25 миллионов человек», — говорится в статье.

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При этом Сущий опроверг прогнозы о падении численности до 10–15 миллионов в обозримом будущем: даже при самом негативном сценарии (вероятность которого близка к нулю) ниже 20-миллионной отметки население опустится только во второй половине 2040-х годов.

Возможности для возвращения к демографическому потенциалу в 30 миллионов человек у страны, по мнению ученого, также крайне ограничены. Таким образом, депопуляционный тренд на Украине, спровоцированный военно-политическим кризисом и экономическими потрясениями, в ближайшие десятилетия лишь усилится.