Александр Дарчиев, посол Российской Федерации в США, заявил, что двусторонние отношения с Вашингтоном переживают сложный период, и для восстановления связей потребуются значительные усилия.

В американской дипмиссии состоялось мероприятие, посвященное юбилею Александра Пушкина. С докладом выступил известный американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи труды по архитектуре России хранятся в библиотеке Конгресса.

Дарчиев отметил, что в этот непростой для наших стран период, напоминающий холодную войну, который, к сожалению, вернулся и требует новых подвижнических усилий для восстановления связей между обществами, учеными и простыми людьми, Брумфилд смог объехать "необъятную Россию и открыть ее широкой американской аудитории».

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Напомним, Брумфилд был доцентом в Гарварде с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой о России. Издание помещено в библиотеку конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент Владимир Путин дал ему российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность. Сейчас Брумфилд — профессор в Университете штата Луизиана.