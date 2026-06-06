США тайно провели через Ормузский пролив более ста кораблей

Американские военные активно сопровождают коммерческие суда через опасную водную артерию — Ормузский пролив, пока переговоры с Ираном зашли в тупик. Данные приводит The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, большинство судов при переходе отключали транспондеры, чтобы не привлекать внимание. Проход через пролив остается крайне рискованным для коммерческого судоходства.

Ранее NYT сообщала, что Центральное командование ВС США помогло пересечь пролив 70 судам. Конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля. Тегеран объявил о закрытии стратегической артерии для судов противника и поддержавших агрессию стран.

Ситуация в Персидском заливе продолжает оставаться напряженной. Посреднические усилия Пакистана и Катара пока не привели к прорыву в переговорах о прекращении огня и открытии пролива.