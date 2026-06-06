Украина не будет соответствовать стандартам Европейского союза даже спустя 30–40 лет. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

На полях Петербургского международного экономического форума, комментируя инициативу Берлина о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС, Котре выразил убеждение, что данное предложение не является простым символическим жестом, а представляет собой реальную политическую цель.

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Он пояснил, что в случае реализации этой идеи Евросоюз в его нынешнем виде прекратит существование, поскольку объединение станет чрезмерно раздутым. По оценке депутата, Украина не сумеет выйти на европейские стандарты даже через три-четыре десятилетия.

Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил получение письма от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором изложена мысль о наделении Украины особым статусом «ассоциированного члена» ЕС. Этот вопрос обсуждается странами сообщества.

До этого Владимир Зеленский требовал от Евросоюза принять Украину в состав блока в 2027 году. Однако европейские лидеры многократно обращали внимание на то, что украинские законы не соответствуют европейским нормам, и подчёркивали, что ключевым условием для рассмотрения заявки Киева служат глубокие реформы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля признала: государства-члены ЕС не готовы называть Украине конкретную дату вступления. Против подключения Киева к союзу также высказывается ряд европейских стран.