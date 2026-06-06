Зеленский соберется с лидерами Европы для обсуждения давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня проведет в Лондоне переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно заявлению французской стороны, участники встречи намерены обсудить дальнейшие шаги по координации действий в отношении украинского кризиса. В числе ключевых тем обозначены продолжение поддержки Киева и вопросы, связанные с усилением давления на Россию.

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Ожидается, что переговоры пройдут в формате консультаций между руководителями четырех стран. Подробности повестки и возможные решения по итогам встречи пока не раскрываются.

По данным Елисейского дворца, лидеры намерены продолжить взаимодействие по вопросам, которые ранее уже обсуждались на различных международных площадках и в ходе двусторонних контактов.

Встреча состоится на фоне продолжающихся дипломатических консультаций между западными государствами по вопросам поддержки Украины. Лондон в последние годы остается одной из ключевых площадок для проведения переговоров и координации позиций европейских союзников Киева.

Как отмечает Reuters, предстоящие переговоры рассматриваются участниками как возможность согласовать дальнейшие совместные действия и подтвердить единство подходов по основным вопросам международной повестки, связанным с ситуацией вокруг Украины.