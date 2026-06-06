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Трамп признал наличие у Ирана ракетных запасов

Московский Комсомолец

Иран сохранил примерно пятую часть того ракетного арсенала, которым он обладал до начала военной кампании Соединённых Штатов. Такую оценку дал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп признал наличие у Ирана ракетных запасов
© Global Look Press

В беседе с телеканалом NBC News он сообщил, что у них по-прежнему есть некоторое количество ракет и беспилотников, и в процентном выражении это, вероятно, 21–22 процента ракет — всё ещё много, но гораздо меньше, чем было в момент первой атаки США.

Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Ранее ключевые переговорщики по иранскому досье Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Национальную лабораторию в Теннесси. По мнению экспертов, как передаёт портал Axios, это сигнализирует о переходе диалога на весьма серьёзную стадию, хотя никаких гарантий пока нет. Издание уточнило, что Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами-ядерщиками, которые ранее участвовали в переговорах с Ираном в Омане, и обсуждали технические детали выполнения будущего соглашения.

Неназванный представитель США особо отметил, что встреча не обещает гарантированного успеха, однако вероятность высока, и Вашингтон намерен быть готовым. Консультации состоялись на фоне продолжающихся усилий по заключению меморандума о взаимопонимании.

При этом за день до этого сам Трамп сделал условия проекта соглашения более жёсткими и потребовал от Тегерана письменных гарантий по ядерной программе. Иран, в свою очередь, продолжает настаивать на исключительно мирной направленности своих разработок.