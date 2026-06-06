Трамп признал наличие у Ирана ракетных запасов

Иран сохранил примерно пятую часть того ракетного арсенала, которым он обладал до начала военной кампании Соединённых Штатов. Такую оценку дал американский лидер Дональд Трамп.

В беседе с телеканалом NBC News он сообщил, что у них по-прежнему есть некоторое количество ракет и беспилотников, и в процентном выражении это, вероятно, 21–22 процента ракет — всё ещё много, но гораздо меньше, чем было в момент первой атаки США.

Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Ранее ключевые переговорщики по иранскому досье Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Национальную лабораторию в Теннесси. По мнению экспертов, как передаёт портал Axios, это сигнализирует о переходе диалога на весьма серьёзную стадию, хотя никаких гарантий пока нет. Издание уточнило, что Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами-ядерщиками, которые ранее участвовали в переговорах с Ираном в Омане, и обсуждали технические детали выполнения будущего соглашения.

Неназванный представитель США особо отметил, что встреча не обещает гарантированного успеха, однако вероятность высока, и Вашингтон намерен быть готовым. Консультации состоялись на фоне продолжающихся усилий по заключению меморандума о взаимопонимании.

При этом за день до этого сам Трамп сделал условия проекта соглашения более жёсткими и потребовал от Тегерана письменных гарантий по ядерной программе. Иран, в свою очередь, продолжает настаивать на исключительно мирной направленности своих разработок.