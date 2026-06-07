Выбор дороги на будущее: В Армении проходит голосование в парламент

Сегодня в Армении пройдут выборы в Национальное собрание. Они во многом определят судьбу закавказской республики на ближайшие годы.

"РГ" отвечает на главные вопросы о голосовании.

Как избирается парламент?

В парламент Армении избирается 101 депутат. Количество мест может быть увеличено при необходимости выделения дополнительных мандатов. Голосование проходит только по партийным спискам. Места распределяются пропорционально среди всех политических сил, которые преодолеют избирательный порог в 4 процента для партий, 8 процентов для альянсов из двух партий, 10 процентов - для блока трех и более партий. Четыре места в парламенте зарезервированы для национальных меньшинств - ассирийцев, курдов, русских и езидов. В парламент пройдут не менее трех политических сил, даже если меньшее количество преодолеет пороги. Парламент избирается на пять лет.

Как формируется правительство?

В течение шести дней после опубликования результатов должно быть сформировано правительство и назначен премьер-министр. Если этого не произойдет и коалиционные переговоры провалятся, то через 28 дней проводится второй тур между двумя партиями, получившими наибольшее число голосов.

Когда проходит голосование?

Голосование стартует 7 июня в 8:00 по местному времени (7:00 мск). Закрываются участки в 20:00 (19:00 мск). Голосовать могут граждане Армении, достигшие 18 лет.

Можно ли голосовать за границей?

Нет, участки откроются только в самой Армении. Изначально армянские власти лишили права голоса (https://rg.ru/2026/06/04/golub-pashinianu-ne-poveril.html) представителей миллионной армянской диаспоры за границей. Ереван просто не стал открывать участки за рубежом. Но и этого оказалось мало: тех, кто захотел приехать в Армению на выборы, чтобы проголосовать за будущее страны, в соцсетях стали запугивать тем, что их сразу "поставят на военный учет" и чуть ли не с трапа самолета заберут в армию. Сигнал прозрачный: живущие за границей, а в первую очередь в России, армяне Пашиняну не нужны, они мешают ему проводить курс на разрыв с Москвой в интересах Европы.

Когда станут известны результаты?

Предварительные итоги голосования станут известны уже вечером 7 июня. К утру 8 июня будет понятно, сколько мест партии получат в парламенте. Окончательные итоги ЦИК Армении подведет через несколько дней.

Кто участвует?

Всего для участия в парламентских выборах в Армении 7 июня 2026 было зарегистрировано 18 политических сил - 16 партий и 2 блока. Наибольшие шансы пройти в парламент имеют партия "Гражданский договор" нынешнего премьера Никола Пашинян, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом, блок "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна и партия "Крылья единства" во главе с бывшим омбудсменом республики Арманом Татояном.

Что говорят опросы?

Лидером предвыборной гонки считается "Гражданский договор". Его рейтинги составляют от 28 до 36 процентов. "Сильная Армения" может рассчитывать на результат от 15 до 26 процентов. Блок "Армения" набирает 12 процентов, "Процветающая Армения" - от 3 до 8 процентов, "Крылья единства" - 5 процентов. Впрочем, эксперты отмечают, что социология не показательна: почти половина опрошенных либо отказались называть свои предпочтения, либо еще не определились с выбором. Всего же оппозиционные силы могут рассчитывать почти на 50 процентов голосов.

Как проходила предвыборная кампания?

Наблюдатели отмечают, что предвыборная кампания в Армении стала одной из самых агрессивных, а то, как верные Пашиняну силы использовали административный ресурс, выходит за все рамки демократического процесса.

За несколько часов до наступления дня тишины Пашинян приказал силовым службам задерживать представителей оппозиции. Антикоррупционный комитет Армении выявил некие нарушения у блока "Армения". "Инициировано уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены обыски", - сообщает Sputnik Армения. Кроме того, генпрокуратура начала уголовное преследование в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения". Постановления об их задержании уже выписаны.

"Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии - принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также, возможно, партии "Процветающая Армения", - указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Давления на оппозицию в виде арестов, травли, отъема собственности и гонений на Армянскую апостольскую церковь оказалось недостаточно".

Европа или Евразия?

Главным вопросом, на который должны ответить жители Армении - это выбрать путь, по которому дальше пойдет страна. Пашинян пытается затянуть Армению на европейскую орбиту, лебезит перед еврочиновниками, рассчитывая получить от них хотя бы обещания денег и привилегий. Ради евроинтеграции он готов порвать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом.

Противники Пашиняна указывают на пагубность проевропейского курса для Еревана. Выход из ОДКБ, разрыв с ЕАЭС и Россией они называют путем в никуда.

Что говорит Европа?

В Брюсселе заявляют, "твердо настроены" на поддержку Никола Пашиняна. За несколько дней до выборов Евросоюз выделил Еревану 50 миллионов евро с формулировкой "для смягчения российских санкций против Армении". Евросоюз также по запросу Пашиняна направил в Армению спецгруппу для "борьбы с российской дезинформацией". На словах Брюссель обещает Еревану послабления в визовом режиме. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, ЕС и Армения создадут совместную рабочую группу "для реализации комплекса мер, согласованных между Брюсселем и Ереваном".

Зачем Брюсселю Ереван?

В Службе внешней разведки России подчеркнули, что Евросоюз требует от Армении разорвать все религиозно-духовные связи с Россией. Это является обязательным условием евроинтеграции закавказской республики. В СВР напомнили еврочиновникам, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. "Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов, - указали в ведомстве. - Они пережили многое, и уж тем более переживут нападки не помнящих родства есовцев, давно отвергнувших свою культурно-историческую идентичность".

Что говорят США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает Пашиняна. "Никол пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты. Сделаем Армению снова великой", - написал президент США в своей соцсетях.

В четверг накануне выборов Вашингтон и Ереван подписали рамочное соглашение по запуску "Маршрута Трампа". "Это еще один важный шаг на пути к реализации армяно-американского видения мирной, безопасной и процветающей Армении и региона", - заявили в армянском МИД.

Зачем Вашингтону Ереван?

Ранее США и Армения подписали хартию о стратегическом партнерстве, которое предусматривает в том числе сотрудничество в сфере критически важных минералов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рамочный документ по редкоземельным ископаемым между Вашингтоном и Ереваном должен насторожить армянских граждан. "Это соглашение со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы США", - заявила она.

Что говорит Россия?

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем внешнеполитическом курсе Еревана, ориентированном на Запад, "нет ничего сверхъестественного". "Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром давно открыто говорят о политической ориентации на Запад, - указал Путин. - Здесь нет ничего плохого - ориентироваться на какие-то западные стандарты, это право каждой суверенной страны, которой является Армения".

Однако принятие в Армении закона о начале процесса присоединения к Евросоюзу вызвало в Москве определенную озабоченность. "Армения же находится в рамках Евразийского экономического союза, - пояснил президент России. - Зоны свободной торговли ЕАЭС и ЕС несовместимы. Москва хотела бы, чтобы армянские коллеги "как можно быстрее определились, в каком направлении они будут двигаться". Ранее Владимир Путин указал, что Армения должна как можно быстрее провести референдум и "определиться с участием в ЕС или ЕАЭС для интеллигентного развода".

При этом выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для Еревана. "Практически всю нашу работу с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, придется свернуть", - добавил Владимир Путин.