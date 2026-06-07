В Армении стартовало голосование на парламентских выборах

В Армении открылись участки на парламентских выборах. Свой голос жители страны могут отдать с 8.00 до 20.00 (с 7.00 до 19.00 мск).

Голосовать могут граждане Армении, достигшие 18 лет. По данным МВД Армении, число избирателей составляет около 2,5 миллиона человек. Всего в стране работают 2005 избирательных участков.

Участки открыты только в самой Армении, голосование за границей не проводится.

ЦИК Армении разрешил арестовать кандидатов в депутаты

Как сообщают очевидцы, в Ереване повышены меры безопасности, город патрулируют усиленные наряды полиции.

Предварительные итоги голосования станут известны уже вечером 7 июня. К утру 8 июня будет понятно, сколько мест партии получат в парламенте. Окончательные итоги ЦИК Армении подведет через несколько дней.

В парламент Армении избираются 101 депутат. Голосование проходит только по партийным спискам. Места распределяются пропорционально среди всех политических сил, которые преодолеют избирательный порог в 4 процента для партий, 8 процентов для альянсов из двух партий, 10 процентов - для блока трех и более партий.

В течение шести дней после опубликования результатов должно быть сформировано правительство и назначен премьер-министр. Если этого не произойдет и коалиционные переговоры провалятся, то через 28 дней проводится второй тур между двумя партиями, получившими наибольшее число голосов.

Всего для участия в парламентских выборах зарегистрировано 18 политических сил - 16 партий и 2 блока. Наибольшие шансы пройти в парламент имеют партия "Гражданский договор" нынешнего премьера Никола Пашиняна, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом, блок "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна и партия "Крылья единства" во главе с бывшим омбудсменом республики Арманом Татояном.

По опросам "Гражданский договор" может рассчитывать на результат до 36 процентов голосов. Оппозиционные силы могут набрать до 50 процентов.