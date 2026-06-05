ХАМАС начал переговоры в Египте по прекращению огня в Газе

Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Каир для проведения переговоров, посвящённых ситуации в секторе Газа и вопросам прекращения огня.

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Как сообщают СМИ со ссылкой на движение, представители ХАМАС направились в Египет перед встречами с египетскими официальными лицами и международными посредниками. Основной темой обсуждений станет реализация первого этапа соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США.

Отмечается, что делегацию возглавляет Халиль аль-Хайя. В ХАМАС заявили, что на переговорах планируется обсудить меры по снижению напряжённости, включая прекращение атак и выработку механизмов перехода ко второму этапу договорённостей.

По данным движения, встреча в Каире должна способствовать продвижению процесса урегулирования и стабилизации ситуации в регионе.

Ранее мы писали, что Сектор Газа может остаться навсегда разделенным.