Трамп назвал важную деталь переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине будут принимать участие все члены его администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. О важной детали переговоров он заявил в ходе общения с прессой.

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«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — ответил он на вопрос, будет ли Рубио занимать ведущую роль в переговорах, или она останется за спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Трамп отдельно отметил, что США больше не тратят деньги на поддержку Украины — союзники Вашингтона покупают оружие по полной цене, а экс-президент Джо Байден «все им отдавал». Он также назвал продолжение украинского конфликта неприемлемым.

Ранее Трамп дал прогноз по Украине.