В Британии нашли ранее неизвестный труд Толкина

В архивах Оксфордского университета был найден ранее неизвестный перевод средневекового религиозного текста начала XIII века, выполненный британским писателем и ученым Джоном Толкином, известным как автор фэнтези-эпопеи «Властелин колец». Об этом сообщает газета Telegraph.

© Газета.Ru

Согласно информации издания, данный перевод, который представляет собой прозаическую проповедь под названием «Хранитель души» (Sawles Warde) на раннем среднеанглийском языке, долгое время оставался незамеченным в фондах Бодлианской библиотеки. Его текст будет опубликован впервые.

Машинописный экземпляр проповеди включает 10 страниц, на которых Толкин оставил свои пометки и комментарии. Исследователи полагают, что работа была завершена в период с 1955 по 1956 год. Ожидается, что труд будет издан университетом 8 июня.

Находку сделал доцент Университета Страны Басков Андони Коссио, который также является приглашенным научным сотрудником Оксфорда. В интервью Telegraph он отметил, что этот перевод поможет глубже понять подход Толкина к интерпретации раннего среднеанглийского диалекта, который он называл «языком АВ» и активно исследовал.