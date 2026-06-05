Трамп оценил заочный спор Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Владимира Зеленского провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и последующий ответ российского лидера, который тот дал на пленарной сессии ПМЭФ.

В беседе с журналистами на борту Air Force One по пути в Чиппева-Фолс (Висконсин) американский лидер выразил уверенность, что стороны близки к урегулированию конфликта, и подчеркнул собственную роль в запуске этого процесса. При этом он призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского разбираться с конфликтом самим.

Журналистка задала Трампу прямой вопрос касательно его позиции по вовлечению США в переговорный процесс: «Сэр, по Украине. Теперь, когда Зеленский предложил встречу с глазу на глаз с Путиным, вы все еще хотите, чтобы они сначала пошли на контакт сами, прежде чем США вмешаются в переговоры?»

«Я не против, если они встретятся. Пусть они разбираются сами. Ведь я именно тот, кто привел их к этой точке. И я думаю, что все получится. Я думаю, мы приближаемся к тому, где Россия и Украина должны... Это война, которая никогда не должна была случиться. Она бы никогда не случилась, будь я президентом. Но я думаю, что этот вопрос будет решен», — ответил Дональд Трамп.

Инициатива о переговорах активизировалась после того, как Владимир Зеленский направил Владимиру Путину открытое письмо с предложением организовать встречу в третьей стране для прекращения боевых действий и обсуждения гарантий безопасности. При этом письмо было хамским по сути, отвергало вывод ВСУ из Донбасса и по оценке многих экспертов, было написано специально, чтобы исключить любые переговоры.

Зеленский анонсировал теракты СБУ против России после ответа Путина

В ответ на это президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Россия готова к компромиссам, но вести диалог необходимо исключительно с легитимными властями, назвав отмену выборов на Украине узурпацией власти. Путин также напомнил о неизбежности освобождения Донбасса. После этого Зеленский в своем видеообращении выступил с обвинениями в адрес Москвы и объявил о согласовании с СБУ новых наступательных и диверсионных операций против России.