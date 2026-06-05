Пентагон: Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность
Советник главы Пентагона Эрик Гересси заверил, что поспешного вывода американских войск из Германии не произойдет, но европейцам придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Об этом он заявил в интервью германским газетам Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt.
"Сейчас изучаются все варианты и сценарии [вывода войск]", - отметил Гересси, добавив, что последнее слово остается за президентом США Дональдом Трампом.
"Ничто не будет сделано поспешно, ничто не будет воспринято легкомысленно", - пообещал он.
В то же время Гересси напомнил о словах военного министра США Пита Хегсета, который дал понять, что "времена, когда в вопросах безопасности Европа в первую очередь полагалась на американских налогоплательщиков и военную мощь США, изменились".
"Европа зажиточна и обладает большими возможностями, наши союзники должны взять на себя больше ответственности за свою оборону", - подчеркнул советник главы Пентагона.
1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев.