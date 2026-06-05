Экс-глава МИД Австрии рассказала о ценном качестве Путина

Бывший министр иностранных дел Австрии и текущий руководитель центра G.O.R.K.l. в СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что ценит чувство юмора президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление она сделала во время ПМЭФ. Кнайсль также добавила, что «в других странах юмор исчезает».

«Я всегда ценила это качество во Владимире Путине и Сергее Лаврове. Ум и чувство юмора. К сожалению, в других странах мы видим как юмор исчезает», — заявила она.

Ранее Кнайсль заявила, что в Европе больше не соблюдаются базовые принципы права.