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Кнайсль рассказала, что ценит чувство юмора Путина и Лаврова

Андрей Дуванов

Бывший министр иностранных дел Австрии и текущий руководитель центра G.O.R.K.l. в СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что ценит чувство юмора президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава МИД Австрии рассказала о ценном качестве Путина
© Global Look Press

Такое заявление она сделала во время ПМЭФ. Кнайсль также добавила, что «в других странах юмор исчезает».

«Я всегда ценила это качество во Владимире Путине и Сергее Лаврове. Ум и чувство юмора. К сожалению, в других странах мы видим как юмор исчезает», — заявила она.

Ранее Кнайсль заявила, что в Европе больше не соблюдаются базовые принципы права.