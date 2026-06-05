Зеленский анонсировал теракты СБУ против России после ответа Путина

Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением в своем Telegram-канале, в котором фактически анонсировал подготовку очередных диверсий и терактов против России. Заявление последовало сразу после того, как президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ дал исчерпывающий ответ на открытое письмо украинского лидера, назвав его политику узурпацией власти.

Зеленский подтвердил, что уже согласовал с руководством Службы безопасности Украины план дальнейших агрессивных действий.

«Сегодня был доклад Службы безопасности Украины, отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях... И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима попытался подвергнуть критике позицию Москвы, высказанную на форуме в Санкт-Петербурге, назвав заявления российской стороны признаком нежелания завершать конфликт.

"К сожалению, российская сторона вновь выбирает войну", - заявил Зеленский.

Он также с обидой отметил, что в зале на ПМЭФ все были очень улыбчивые.

"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше», — высказался Зеленский.

Ранее на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин детально разобрал письмо Зеленского, указав на его полную нелегитимность. Российский лидер подчеркнул, что удержание власти на Украине без проведения выборов под прикрытием военного положения является уголовным преступлением и узурпацией.

Путин сделал заявление о письме Зеленского

Президент РФ также напомнил, что Россия последовательно идет к выполнению всех целей спецоперации, включая денацификацию и полное освобождение Донбасса, отметив, что ЛНР уже полностью освобождена, а в ДНР под контролем Киева осталось менее 15% территорий. Путин добавил, что боевые действия завершатся исключительно на условиях Москвы.