Глава МО Польши напомнил Киеву о границах, которые нельзя пересекать

Киевскому режиму в отношениях с Польшей следует помнить о границах, которые нельзя пересекать. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

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Министр отметил, что в ходе встречи с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* им были чётко изложены ожидания Польши относительно решения Киева назвать одну из воинских частей в честь УПА**.

«Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», — отметил Косиняк-Камыш в соцсети X.

Ранее портал Onet сообщил, что Буданов отправился в Польшу, чтобы объясниться за чествование нацистов на Украине.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).