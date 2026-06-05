Лукашенко заявил, что в Белоруссии не хотят войны

Белоруссия не желает войны, у Минска исключительно мирные устремления. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны", - сказал он в ходе церемонии открытия областной клинической больницы в городе Гродно.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, республика готова помочь и соседним странам.