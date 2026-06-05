«Заживо погребенные»: вскрылся жуткий план Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в реестр умерших, чтобы принудить мигрантов к добровольной депортации. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По данным бывшего сотрудника американской системы соцобеспечения Джеремайи Скофилда, авторы инициативы из Министерства внутренней безопасности США, связанные с ведомством по повышению эффективности правительства (DOGE), рассчитывали заблокировать мигрантам доступ к базовой инфраструктуре.

«Если вы в реестре умерших, то вы не можете открыть банковский счет, не получите кредит, у вас нет жилья, вы не сможете получить зарплату, оформить страховку или вообще иметь ее. Здесь огромное количество разрушительных последствий», — цитирует издание слова источника.

План провалился из-за юридической невозможности реализации: в список «мертвых» случайно попали граждане США, подростки и пенсионеры. Представители Демократической партии уже обвинили администрацию Трампа в безрассудном сокращении госпрограмм и намеренном причинении вреда людям.

Трамп ужесточил правила для мигрантов

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп ранее инициировал массовые сокращения в ведомствах при участии Илона Маска, возглавлявшего DOGE, а также обещал провести самую масштабную депортацию нелегалов в истории страны.