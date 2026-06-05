Фицо обсудит с главой ЕК компенсацию Словакии за оружие Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос выплаты компенсации республике за передачу военной техники Украине. Об этом сообщил новостной портал Dennikn.

"Хочу обсудить с Урсулой фон дер Ляйен тему выплаты компенсации за переданную в дар Украине военную технику", - привело издание слова премьера.

Он намерен провести с главой ЕК беседу на предстоящем саммите Евросоюза.

"Это проблема недостатка финансов [в ЕС], потому что средства, которые должны были быть использованы для этого [выплаты компенсаций], были напрямую использованы на Украине", - сказал Фицо.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил ранее о получении от ЕС в качестве компенсации лишь десятой части €250 млн. Данная проблема, как отметил министр, касается и других государств, оказывающих военную помощь Киеву.

Словакия после 24 февраля 2022 года безвозмездно передала Украине средства ПВО, сверхзвуковые истребители МиГ-29 и прочую военную технику. За это она, согласно словацким СМИ, должна была получить значительную компенсацию от Запада. Правительство, находящееся у власти с осени 2023 года, прекратил практику дарения, но разрешает оружейные поставки в эту страну на коммерческой основе.