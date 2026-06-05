$74.386.27

Письмо Зеленского к Путину передадут мировым организациям

Андрей Дуванов

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину передадут мировым организациям. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Письмо Зеленского к Путину передадут мировым организациям
© Global Look Press

По словам Сибиги, его уже зарегистрировали для передачи. Кроме того, письмо уже отправили в ОБСЕ, ООН и Совет Европы.

«Мы его зарегистрировали и разослали также на площадки международных организаций», — заявил он.

Напомним, что 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину. В нем он призвал Москву начать процесс мирного урегулирования СВО, а также предложил Путину личную встречу. Кроме того, он предложил установить полное прекращение огня и провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех».