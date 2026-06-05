Письмо Зеленского к Путину передадут мировым организациям

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину передадут мировым организациям. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Сибиги, его уже зарегистрировали для передачи. Кроме того, письмо уже отправили в ОБСЕ, ООН и Совет Европы.

«Мы его зарегистрировали и разослали также на площадки международных организаций», — заявил он.

Напомним, что 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину. В нем он призвал Москву начать процесс мирного урегулирования СВО, а также предложил Путину личную встречу. Кроме того, он предложил установить полное прекращение огня и провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех».