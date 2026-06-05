Политолог, заведующий кафедрой в РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Польша и ЕС не откажутся от «русофобской политики» даже в случае смены правительств. Об этом сообщает News.ru.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в Польше растет популярность ультраправого политика Гжегожа Брауна. В 2025 году он баллотировался на пост президента Польши.

Агентство отмечало, что Браун выступает против Украины и призывает к нормализации отношений с Россией, что «представляет собой смертный приговор для любого политика в стране с долгой историей непростых отношений с Москвой». Опросы общественного мнения показывают, что его партия может сыграть решающую роль на парламентских выборах в следующем году.

По мнению Кошкина, речь действительно может идти о смене курса в Польше. Политолог считает, что выход партии Брауна на политическую арену «характеризует вызовы, которые требуют переосмысления».

Кошкин добавил, что европейцы не согласны с политикой властей, стремящихся к войне с Россией. Но политика Польши в отношении РФ вряд ли быстро изменится, отметил он.

«Утверждать, что правые сразу победят и это изменит кардинально траекторию развития той русофобской политики, которую проводят активно Евросоюз и НАТО - ошибочно», - подчеркнул политолог.

Кошкин считает, что на такие «глобальные процессы» уйдет много времени.