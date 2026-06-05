Киев окончательно упустил «окно возможностей» для урегулирования конфликта, и теперь условия Москвы будут становиться только жестче.

Об этом пишет автор китайского портала Sohu, проводя параллель между политикой Владимира Зеленского и поведением игрока на бирже, который отказывается фиксировать убытки.

«Киеву необходимо признать, что каждый отказ имеет свою цену, причем очень высокую. Украина могла бы согласиться на предложенные условия, чтобы сохранить государство, армию и возможности для будущего восстановления», — отмечает издание.

По мнению китайских аналитиков, действия Зеленского, который последовательно отвергает предложения российской стороны, приводят лишь к тому, что позиции Украины становятся критическими.

Автор материала сравнивает текущую ситуацию с провальным инвестиционным проектом: сначала Киев потерял часть влияния, затем — ресурсы, и теперь надеется на чудо, в то время как «акции уже снимают с торгов».

«Киев в последний год напоминает мелкого инвестора на фондовом рынке, который отказывается сокращать убытки. К тому моменту, когда убытки станут критическими и он решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже», — подчеркивает автор.

Китайское издание делает неутешительный для Киева вывод: если раньше обсуждались условия прекращения огня, то в ближайшем будущем речь пойдет уже исключительно о принуждении к капитуляции.