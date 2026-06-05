Теперь будет страшное: в Китае оценили отказ Зеленского от мира
Киев окончательно упустил «окно возможностей» для урегулирования конфликта, и теперь условия Москвы будут становиться только жестче.
Об этом пишет автор китайского портала Sohu, проводя параллель между политикой Владимира Зеленского и поведением игрока на бирже, который отказывается фиксировать убытки.
По мнению китайских аналитиков, действия Зеленского, который последовательно отвергает предложения российской стороны, приводят лишь к тому, что позиции Украины становятся критическими.
Автор материала сравнивает текущую ситуацию с провальным инвестиционным проектом: сначала Киев потерял часть влияния, затем — ресурсы, и теперь надеется на чудо, в то время как «акции уже снимают с торгов».
«Киев в последний год напоминает мелкого инвестора на фондовом рынке, который отказывается сокращать убытки. К тому моменту, когда убытки станут критическими и он решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже», — подчеркивает автор.
Китайское издание делает неутешительный для Киева вывод: если раньше обсуждались условия прекращения огня, то в ближайшем будущем речь пойдет уже исключительно о принуждении к капитуляции.