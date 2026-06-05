Экс-депутат Рады назвал Зеленского «криворожским быдлом»

Открытое письмо Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину показывает как его неуважение к собственному народу, так нежелание достичь мира. Об этом заявил Life.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

4 июня Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В послании он отметил, что сторонам пришло время перейти к дипломатическому диалогу. Зеленский также предложил ввести режим полного прекращения огня, провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех» и устроить личную встречу лидеров в одной из нейтральных стран.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, в письме Зеленского только формально есть предложение о мирном урегулировании, на самом же деле оно направлено на продолжение конфликта.

«Если ты пишешь от народа, то ты должен с уважением отнестись к самому народу, который ты представляешь. Такое впечатление, что писал он, извините за выражение, тем же способом, что и играл на пианино, криворожское быдло. И он считает, что будет ответ? Нет. Пускай он попытается в таком же стиле написать [президенту США Дональду] Трампу», - подчеркнул политик.

Экс-нардеп признался, что ему стыдно из-за того, как именно Зеленский составил свое послание.

«Это оскорбительный подход. Он пишет, а мне стыдно», - констатировал он, напомнив, что ранее Зеленский сам себе законодательно запретил вести переговоры, а затем стал на них настаивать.

А встретиться с Путиным Зеленский хочет, по мнению Олейника, просто чтобы продолжить свой «хамский стендап».

Напомним, что в марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены. В октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.