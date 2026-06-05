Как в мире оценили адресованное Путину письмо Зеленского

Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину активно обсуждается экспертами, политиками и пользователями соцсетей. Как мир реагирует на предложение Киева, в материале «Рамблера».

4 июня Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В послании он отметил, что сторонам пришло время перейти к дипломатическому диалогу. Зеленский также предложил ввести режим полного прекращения огня, провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех» и устроить личную встречу лидеров в одной из нейтральных стран.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что письмо Зеленского передадут президенту РФ по дипломатическим каналам, пишут «Аргументы и факты».

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение», - заявил министр.

Реакция Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что президент России Владимир Путин ознакомился с открытым письмом Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«Мы в ночи уже передали письменный вариант, он ознакомился, доложили и о разных реакциях мировых лидеров», - пояснил он.

При этом Песков не стал раскрывать, как президент отреагировал на письмо. По его словам, эту тему так или иначе затронут на сегодняшнем пленарном заседании ПМЭФ.

Макрон оценил письмо Зеленского Путину

Мнение украинских политиков

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что письмо президенту России Владимиру Путину следует считать «еще одной картой агонии», которую Владимир Зеленский «достает из пустых рукавов», пишет «Московский комсомолец».

Дубинский также подчеркнул, что, несмотря на предложение Зеленского завершить конфликт, он делает все для того, чтобы он не заканчивался.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук оценил открытое письмо Зеленского как клоунаду и фарс, так как в нем есть оскорбления и угрозы.

«Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять оппонента, угрожать ему и требовать капитуляции. Это не миротворчество. Это клоунада», - заявил депутат.

Письмо нацелено на срыв любых возможных переговоров с Россией, не содержит предложений о каком-либо компромиссе, это просто «пропагандистский ход», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Я не знаю, как ответит Путин, но на мой взгляд письмо написано в таком духе, что оно рассчитано на срыв всяких встреч, переговоров. Так что это не шаг к переговорам, а наоборот (…) Там нет никакого компромисса, там есть только нападки на Россию, нападки лично на президента Путина и выстраивание таких предложений, от которых Россия уже не раз отказывалась», - констатировал он в интервью ТАСС.

Оценка экспертов

Письмо Владимиру Путину может привести к ухудшению отношений между Киевом и главой евродипломатии Каей Калласс, так как Владимир Зеленский фактически действовал в одиночку, наплевав на ее советы. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

А швейцарский журналист и писатель Ги Метан уверен, что своим посланием Зеленский лишь хотел убедить уставшую от издержек войны общественность западных стран в стремлении Киева к миру.

«На мой взгляд, это пиар-акция, призванная показать украинской общественности и западной общественности, которая все больше устает нести военные расходы, что он желает мира, одновременно возлагая ответственность за его отсутствие на российскую сторону», - констатировал эксперт.

Оценка интернет-пользователей

В свою очередь пользователи социальной сети X выразили уверенность, что послание Зеленского обусловлено «сокрушительным поражением» Киева. При этом, по их мнению, письмо полно угроз в адрес России и призвано «обманывать европейцев».

«Украина должна была выполнять Минские договоренности. Согласен, что этот конфликт следует закончить, но ясно, что твои цели - это всего лишь перемирие в израильском стиле, чтобы собрать больше наемников и западного вооружения. Москва никогда на это не пойдет», - заявил @_Stalinspears_.

Пользователи также обвинили Зеленского в использовании конфликта, чтобы обогатиться.

«Это больше похоже на письмо, призванное затянуть и обострить конфликт», - подчеркнул @chenweihua.

Напомним, что ранее высший антикоррупционный суд Киева отправил бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака под арест по делу об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. Одновременно со скандалом вокруг Ермака бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Среди прочего, она заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.