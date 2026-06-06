Хегсет недоволен вторжению "опасных идеологий" в Европу

Военный министр США Пит Хегсет полагает, что страны Европы из числа союзников подвергаются вторжению "опасных идеологий". Глава Пентагона заявил об этом, выступая на мероприятии во Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

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По его словам, «другие европейские берега подвергаются натиску со стороны… опасных идеологий». Имея в ввиду нелегальную миграцию в страны Европы, он указал, что «в Испанию, Италию, Болгарию, Грецию… прибывают лодки и люди».

«Когда в европейских столицах что-то предпримут? - недоумевает он. - Или уже слишком поздно?"» «Я думаю, что нет», - сам же и ответил Хегсет.

Поддерживая союзников, в США ожидают, что они будут «способны и готовы поддержать».