«Тоннель Путина-Трампа»: на Аляске оценили мегапроект России и США

Житель американского штата Аляска Илья Логинов заявил, что жители региона поддерживают идею строительство «тоннеля Путина-Трампа» через Берингов пролив. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что РФ и США начали обсуждать строительство тоннеля между двумя странами. Он отмечал, что проект может стоить не меньше восьми миллиардов долларов.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня Дмитриев заявил, что «тоннель будет». Он сообщил, что 5 июня будет подписано соглашение, касающееся проектирования тоннеля.

Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной

Логинов рассказал, что жители Аляски восприняли эту информацию с большим воодушевлением. По его словам, главными сторонниками проекта на Аляске стали выходцы из России, для которых путешествие в РФ станет быстрым и менее дорогим.