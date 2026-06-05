106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

106-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла алкогольный секрет долголетия. Об этом сообщает The Northern Echo.

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Норин Мерфи родилась в Ирландии в 1920 году. В молодости она переехала в Англию и до выхода на пенсию в 70 лет работала служанкой в семье герцогов Вестминстеров.

«Думаю, я работала с пятью или шестью герцогами. Они все были очень милыми. Многие считают, что аристократы высокомерны, но они такие же люди, как все остальные», — поделилась воспоминаниями долгожительница.

Сейчас Мерфи обитает в пансионате для пожилых в городе Консетт, графство Дарем. Поздравить женщину пришли друзья и родственники. Кроме того, Мерфи получила 550 открыток с поздравлениями, включая письмо от короля Карла III. Главным секретом своего долголетия британка назвала любовь к двум спиртным напиткам — джин-тонику и шампанскому.

Администрация пансионата устроила для Мерфи и ее гостей вечеринку с едой, напитками и большим тортом. Еще одним подарком стало личное поздравление от знаменитого ирландского певца Дэниела О’Доннелла, который был знаком с сестрой Мерфи.

Ранее 101-летняя долгожительница из США раскрыла четыре секрета долголетия. Одной из причин долгой жизни американка назвала тосты с маслом.