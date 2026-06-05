В Европе призвали активнее участвовать в переговорах по Украине из-за Трампа

Европейский союз (ЕС) должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш агентству Bloomberg.

«В ЕС кто-то должен взять на себя инициативу, у господина Трампа нет на это времени», — подчеркнул он.

По словам Андрея Бабиша, американский лидер сейчас занят решением конфликта с Ираном и, в частности, возобновлением судоходства по Ормузскому проливу. В этих условиях именно европейские страны должны активнее участвовать в переговорах для завершения украинского конфликта.

Ранее Андрей Бабиш назвал вероятного переговорщика от лица Евросоюза для контактов с Россией. По его мнению, им мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц.