В США высмеяли Трампа из-за конфуза на совещании

Ведущий американской программы Late Night Сет Майерс высмеял президента США Дональда Трампа, задремавшего на встрече в Овальном кабинете. Выпуск программы опубликован на YouTube.

Накануне, 4 июня, СМИ сообщили, что Трамп снова уснул на мероприятии в Овальном кабинете, хотя стоящие прямо рядом с ним люди продолжали говорить. На встрече, посвященной анонсу миллиардных денежных вливаний в угольную промышленность, президент, казалось, задремал.

Сидя за столом, он стал моргать все медленнее, пока вовсе не закрыл глаза на некоторые время. В это время громкую речь произносил министр энергетики США Крис Райт, который стоял рядом, держась за кресло Трампа. Конфуз произошел всего через несколько дней после того, как госсекретарь Марко Рубио заверил прессу, что никогда не видел Трампа спящим на встречах.

«Если мы что-то и знаем о Трампе, так это то, что он хорошо разбирается в людях. <…> Мы все видели его на совещаниях - острый ум, его глаза-лазеры пристально смотрят на всех, кто его окружает, тщательно изучают каждое слово и каждый жест», - пошутил Майерс под кадры с дремлющим Трампом.

Трамп заснул на важном совещании в Овальном кабинете

Ведущий добавил, что некоторым может показаться, что Трамп спит, но «на самом деле все выглядят спящими, когда стопроцентно бодрствуют».