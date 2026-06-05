Приднестровье против вывода российских миротворцев из зоны безопасности конфликта на Днестре, этот вопрос может быть решен только после того, как он будет урегулирован на переговорах с участием международных посредников в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС), которые блокирует Кишинев. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава комитета по внешней политике Верховного совета (парламент) непризнанной республики Андрей Сафонов.

"Народ Приднестровья на референдуме 2006 года высказался за сохранение российских миротворцев, которые в 1992 году остановили развязанный Кишиневом кровопролитный конфликт на Днестре. Вопрос вывода российских военных, на котором настаивают власти Молдавии, может быть решен только после окончательного урегулирования приднестровского конфликта за столом переговоров с участием международных посредников в рамках формата "пять плюс два". Однако власти Молдавии уже семь лет уклоняются от переговоров в этом формате, несмотря на призывы руководства Приднестровья и посредников", - сказал Сафонов.

Он напомнил, что президент Молдавии Майя Санду сразу же после избрания в 2020 году заявила, что не намерена встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, несмотря на его неоднократные предложения обсуждать и решать проблемы людей проживающих по обе стороны Днестра.

"Видимо, Кишинев сознательно заморозил переговорный процесс и в то же время требует у России и Приднестровья вывести миротворцев ради того, чтобы угодить своим кураторам в Брюсселе, которые проводят антироссийский курс", - отметил Сафонов.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В регионе также находится Оперативная группа российских войск численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит как поддержка миротворческой операции, так и охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Кишинев предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены.