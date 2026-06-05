Швейцария ждет Зеленского на переговоры с Путиным

Швейцария подтвердила готовность стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, если обе стороны выразят соответствующее желание. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.

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«Да. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять саммит высокого уровня по Украине», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД отметили, что для проведения мероприятия подобного масштаба потребуется серьезная подготовка.

«Саммит такого уровня требует значительной подготовки, но у нас есть опыт организации подобных встреч. Если политические условия будут достигнуты, мы будем готовы», — добавил Бидо.

Ранее Владимир Зеленский в своем открытом письме предложил организовать встречу в третьей стране, упомянув в качестве возможных площадок Швейцарию, Турцию или государства арабского мира. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что выбор места вторичен по сравнению с готовностью к предметному диалогу, подчеркнув, что лидер Украины может прибыть в Москву в любое время, если у него есть намерение вести переговоры.