Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией по вопросам безопасности и политики добрососедства.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам, это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины», — заявил Макрон.

29 мая президент России Владимир Путин указал, что ЕС должен сам выбрать переговорщика для коммуникации с Россией. До этого он отмечал, что для Москвы предпочтительным кандидатом на эту позицию является бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер.

Позже Путин заявил, что предложенная им кандидатура Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он отметил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

В заявлениях Макрона о России нашли взаимоисключения

Ранее в Кремле назвали «тупиковым путем» отсутствие диалога между Россией и Европой.