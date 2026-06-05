Королева Елизавета II годами прикрывала родню

Новый скандал сотряс королевскую семью Великобритании. Донос на венценосных особ выдало Национальное аудиторское управление, и теперь народ в ярости от вскрывшихся данных.

Как оказалось, дочки проблемного сына королевы Елизаветы II, бывшего принца Эндрю, всю жизнь жили в дворцах бесплатно. При этом стопроцентные субсидии им выписывала сама любящая бабушка, а после ее смерти - сын, король Карл lll.

Принцессы Евгения и Беатрис не выполняют никаких королевских обязанностей, у обеих есть карьеры и мужья, которые также "на халяву" проживают в казенной дворцовой жилплощади, компетентно сообщает Daily Mail. Мало того, у обеих женщин есть дома стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов в других местах, и они наверняка уже столкнулись с вопросами о том, почему не могут сами себя обеспечивать.

А еще выяснилось, что Эндрю разжился братским разрешением сдавать в аренду часть поместья, в котором пребывает в изгнании. На Airbnb объявлений пока не было, но управление считает, что это вопрос времени. Также Эндрю может подзаработать, подав в суд на получение компенсации в размере 400 тысяч долларов за досрочное расторжения договора аренды прошлого жилья.

Британский парламент и рядовые налогоплательщики в ярости. Бывший министр от Либерально-демократической партии Норман Бейкер, который давно критикует королевскую семью за финансовые махинации, сказал: "Все это возмутительно. Если посмотреть на Эндрю, то это просто издевательство... Неработающие члены королевской семьи ни в коем случае не должны получать субсидии от герцогства Ланкастерского. Королевская семья снова обманывает общественность".